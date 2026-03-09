Венгрия ограничит цены на бензин и дизель

БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Чтобы сдержать стремительный рост цен на топливо, с полуночи сегодня мы вводим защищенную цену для всех венгерских семей и предприятий: бензин - 595 форинтов (1,75 доллара - ред.), дизель - 615 форинтов (1,8 доллара - ред.)", - написал Орбан в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер сообщил, что решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию.

По его словам, замороженная цена распространяется только на транспортные средства с венгерскими номерами и регистрационными знаками, а также на фермеров, перевозчиков и венгерские предприятия.

На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Вечером в понедельник рост цен замедлился примерно до 7%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель, что примерно в полтора раза выше к уровню закрытия февраля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.