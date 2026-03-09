https://ria.ru/20260309/vengrija-2079503179.html
Запрет на нефть и газа из России разрушит экономику Европы, заявил Сийярто
Если ЕС не отменит санкции против РФ и запрет на импорт российских энергоносителей, рост цен полностью разрушит европейскую экономику, заявил министр... РИА Новости, 09.03.2026
Запрет на нефть и газа из России разрушит экономику Европы, заявил Сийярто
Сийярто: если ЕС не разрешит энергоносители из РФ, экономика Европы разрушится