12:47 09.03.2026
Запрет на нефть и газа из России разрушит экономику Европы, заявил Сийярто
в мире
россия
европа
венгрия
петер сийярто
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
россия
европа
венгрия
в мире, россия, европа, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Запрет на нефть и газа из России разрушит экономику Европы, заявил Сийярто

Сийярто: если ЕС не разрешит энергоносители из РФ, экономика Европы разрушится

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Если ЕС не отменит санкции против РФ и запрет на импорт российских энергоносителей, рост цен полностью разрушит европейскую экономику, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если Брюссель не снимет запрет на импорт российской нефти и газа, если он не отменит санкции, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике, потому что цены на энергоносители растут, а с ростом цен на энергоносители растут и цены на все остальное", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, если Европа этого не сделает, то "повышение цен в Европе может произойти в таких масштабах, что это полностью разрушит европейскую экономику и создаст чрезвычайные трудности для европейцев".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России
8 марта, 01:29
 
В миреРоссияЕвропаВенгрияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
