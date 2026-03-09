Рейтинг@Mail.ru
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
22:51 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/vembanjam-2079574465.html
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА
Центровой "Сан-Антонио Сперс" Виктор Вембаньяма и защитник "Майами Хит" Тайлер Хирро стали лучшими игроками 20-й недели регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T22:51:00+03:00
2026-03-09T22:51:00+03:00
баскетбол
спорт
тайлер хирро
сан-антонио спёрс
майами хит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879909940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf34ecb880bbc329738a9e61adcfc1ee.jpg
https://ria.ru/20260309/mayami-2079473108.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879909940_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1d688eddf4a0e6e348ac0aa351bf3b7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тайлер хирро, сан-антонио спёрс, майами хит
Баскетбол, Спорт, Тайлер Хирро, Сан-Антонио Спёрс, Майами Хит
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА

Вембаньяма и Хирро стали лучшими игроками 20-й недели в НБА

© пресс-служба клуба "Сан-Антонио Сперс"Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© пресс-служба клуба "Сан-Антонио Сперс"
Виктор Вембаньяма. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Центровой "Сан-Антонио Сперс" Виктор Вембаньяма и защитник "Майами Хит" Тайлер Хирро стали лучшими игроками 20-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Вембаньяма стал лучшим в Западной конференции. Он помог команде выиграть все четыре матча недели, в среднем набирая 26 очков, совершая 10,5 подбора и 4,8 блок-шота.
Хирро признан лучшим на Востоке. Вместе с американцем команда выиграла четыре матча из четырех. Спортсмен в среднем набирал 26,3 очка и совершал 5,5 подбора. Его процент попаданий с трехочковой дуги составил 51,7%.
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Майами" обыграл "Детройт", Голдин провел третий матч в НБА
Вчера, 08:47
 
БаскетболСпортТайлер ХирроСан-Антонио СпёрсМайами Хит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала