https://ria.ru/20260309/vembanjam-2079574465.html
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА
Центровой "Сан-Антонио Сперс" Виктор Вембаньяма и защитник "Майами Хит" Тайлер Хирро стали лучшими игроками 20-й недели регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T22:51:00+03:00
2026-03-09T22:51:00+03:00
2026-03-09T22:51:00+03:00
баскетбол
спорт
тайлер хирро
сан-антонио спёрс
майами хит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879909940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf34ecb880bbc329738a9e61adcfc1ee.jpg
https://ria.ru/20260309/mayami-2079473108.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879909940_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1d688eddf4a0e6e348ac0aa351bf3b7d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тайлер хирро, сан-антонио спёрс, майами хит
Баскетбол, Спорт, Тайлер Хирро, Сан-Антонио Спёрс, Майами Хит
Вембаньяма и Хирро признали лучшими игроками недели в НБА
Вембаньяма и Хирро стали лучшими игроками 20-й недели в НБА