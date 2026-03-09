Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине оставил под стражей командующего логистикой ВСУ - РИА Новости, 09.03.2026
14:03 09.03.2026
Суд на Украине оставил под стражей командующего логистикой ВСУ
в мире, житомирская область, украина, руслан кравченко, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Житомирская область, Украина, Руслан Кравченко, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Флаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил в понедельник, что оставил под стражей командующего логистикой воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, подозреваемого в коррупции.
Ранее украинский генпрокурор Руслан Кравченко сообщал, что задержанным по подозрению в коррупции командующему логистикой воздушных сил ВСУ и главе управления СБУ в Житомирской области официально предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды. Тогда имена подозреваемых не назывались.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На Украине мобилизовали подозреваемого в коррупции экс-главу погранслужбы
3 марта, 22:21
"Апелляционная палата ВАКС 9 марта 2026 года оставила в силе определение следственного судьи ВАКС от 27 февраля 2026 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к командующему логистики воздушных сил ВСУ. Как альтернативу суд определил внесение 7 миллионов гривен (159,2 тысячи долларов - ред.) залога. Сейчас залог не внесен, лицо находится под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВАКС.
Суд имени фигуранта не называет, однако, по данным украинского телеканала "Общественное", речь идет об Андрее Украинце.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что украинский суд отправил под стражу на 60 суток также подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко.
В "Общественном" сообщали, что Компаниченко и Украинца задержали при попытке передачи денег по делу о коррупции во время строительства укрытий для самолетов. Изъято было 320 тысяч гривен (4,1 тысячи долларов). По данным следствия, чиновники предлагали правоохранителям около 13 миллионов гривен (300,9 тысячи долларов), чтобы остановить проверки и скрыть растраты.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
На Украине группа людей спасла мобилизованного, напав на патруль военкомата
8 марта, 23:38
 
