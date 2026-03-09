Суд на Украине оставил под стражей командующего логистикой ВСУ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил в понедельник, что оставил под стражей командующего логистикой воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, подозреваемого в коррупции.

"Апелляционная палата ВАКС 9 марта 2026 года оставила в силе определение следственного судьи ВАКС от 27 февраля 2026 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к командующему логистики воздушных сил ВСУ. Как альтернативу суд определил внесение 7 миллионов гривен (159,2 тысячи долларов - ред.) залога. Сейчас залог не внесен, лицо находится под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВАКС.

Суд имени фигуранта не называет, однако, по данным украинского телеканала "Общественное", речь идет об Андрее Украинце.

Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что украинский суд отправил под стражу на 60 суток также подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко.