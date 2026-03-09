Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО
09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 09.03.2026
Военнослужащие ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО
Военнослужащие ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО - РИА Новости, 09.03.2026
Военнослужащие ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО
Военнослужащие подразделения военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск ВС РФ "Запад" продемонстрировали уникальный процесс работы мобильного комплекса... РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр лобанов
россия
безопасность, россия, александр лобанов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Лобанов
Военнослужащие ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО

Подразделения ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военнослужащие подразделения военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск ВС РФ "Запад" продемонстрировали уникальный процесс работы мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.
Работу мобильного комплекса фиксации нарушений продемонстрировала 69-я военная автомобильная инспекция группировки "Запад".
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
В зоне СВО применяются новые НРТК для российских медподразделений
Вчера, 05:04
"Специалисты военной автоинспекции группировки войск "Запад" на постоянной основе несут службу на блокпостах и контролируют передвижение военного транспорта", - говорится в сообщении.
На опубликованном Минобороны видео запечатлен процесс автоматизированного контроля за движением военной техники на маршрутах.
По словам инспектора патрульно-дорожной службы Александра Лобанова, комплекс в автоматическом режиме отслеживает превышение скорости, дистанцию в колоннах, движение по обочинам и техническое состояние машин.
"Оборудование адаптировано для работы в любых погодных условиях: защищено от пыли, вибрации и перепадов температур, функционирует автономно", - добавил он.
Полученные данные используют для анализа загруженности дорог и корректировки графиков движения колонн, что важно для бесперебойного снабжения войск.
Российские военнослужащие
Бойцы "Южной" группировки войск за сутки сбили пять тяжелых дронов ВСУ
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Александр Лобанов
 
 
