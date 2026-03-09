Военнослужащие ВАИ показали процесс фиксации нарушений ПДД в зоне СВО

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военнослужащие подразделения военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск ВС РФ "Запад" продемонстрировали уникальный процесс работы мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

Работу мобильного комплекса фиксации нарушений продемонстрировала 69-я военная автомобильная инспекция группировки "Запад".

"Специалисты военной автоинспекции группировки войск "Запад" на постоянной основе несут службу на блокпостах и контролируют передвижение военного транспорта", - говорится в сообщении.

На опубликованном Минобороны видео запечатлен процесс автоматизированного контроля за движением военной техники на маршрутах.

По словам инспектора патрульно-дорожной службы Александра Лобанова , комплекс в автоматическом режиме отслеживает превышение скорости, дистанцию в колоннах, движение по обочинам и техническое состояние машин.

"Оборудование адаптировано для работы в любых погодных условиях: защищено от пыли, вибрации и перепадов температур, функционирует автономно", - добавил он.