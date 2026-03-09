Рейтинг@Mail.ru
Украинец нелегально пересек границу с Румынией на небольшом самолете - РИА Новости, 09.03.2026
11:40 09.03.2026
Украинец нелегально пересек границу с Румынией на небольшом самолете
Украинец нелегально пересек границу с Румынией на небольшом самолете
Гражданин Украины нелегально пересек границу с Румынией на небольшом самолете, возбуждено уголовное дело, сообщает румынский телеканал Digi 24. РИА Новости, 09.03.2026
Украинец нелегально пересек границу с Румынией на небольшом самолете

КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Гражданин Украины нелегально пересек границу с Румынией на небольшом самолете, возбуждено уголовное дело, сообщает румынский телеканал Digi 24.
"Гражданин Украины... находится под следствием после того, как перелетел в Румынию на небольшом самолете. Инцидент произошел в воскресенье утром в населенном пункте Фрэтэуций Векь, уезд Сучава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации
5 марта, 02:41
Поясняется, что мужчина был доставлен в офис пограничной полиции для дальнейшего расследования. "Возбуждено уголовное дело по статьям "мошенническое пересечение государственной границы" и "управление воздушным судном лицом, не имеющим необходимых документов", - отмечается в сообщении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Автомобильная пробка в Киеве из-за перекрытия улицы сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект
Вчера, 10:37
 
