На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции
На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции - РИА Новости, 09.03.2026
На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции
Чиновника ВСУ будут судить на Украине по обвинению в пособничестве коррупции при строительстве жилья для военных, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро РИА Новости, 09.03.2026
украина
