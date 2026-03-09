Рейтинг@Mail.ru
На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции - РИА Новости, 09.03.2026
22:26 09.03.2026
На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции
На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции - РИА Новости, 09.03.2026
На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции
Чиновника ВСУ будут судить на Украине по обвинению в пособничестве коррупции при строительстве жилья для военных, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро
2026-03-09T22:26:00+03:00
2026-03-09T22:26:00+03:00
украина
2026
в мире, украина, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине чиновника будут судить за пособничество коррупции

На Украине чиновника ВСУ будут судить по обвинению в пособничестве коррупции

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Чиновника ВСУ будут судить на Украине по обвинению в пособничестве коррупции при строительстве жилья для военных, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
"Перед судом предстанет чиновник ВСУ, которого обвиняют в пособничестве получению неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков. Руководитель одного из центральных территориальных управлений минобороны предложил застройщику обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
По информации ведомства, чиновник минобороны обещал победу в конкурсе за 1,3 миллиона долларов. Чтобы избежать прямого контакта с застройщиком, привлек двух фигурантов. Подозреваемых задержали при передаче части денег.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала