https://ria.ru/20260309/ukraina-2079568347.html
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал золотые слитки на тысячи долларов
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал золотые слитки на тысячи долларов - РИА Новости, 09.03.2026
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал золотые слитки на тысячи долларов
Сотрудник Бучанского районного военкомата в Киевской области на Украине Олег Коломиец задекларировал наличие золотых слитков на сумму 7,7 миллиона гривен (175,4 РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:00:00+03:00
2026-03-09T22:00:00+03:00
2026-03-09T22:17:00+03:00
в мире
украина
артем дмитрук
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_6368b662c9eff2a0cf1b2a0e3e78e452.jpg
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065993171.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_318:0:2851:1900_1920x0_80_0_0_5545437d6dd88d440cfdad470d728e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артем дмитрук, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Страна.ua, Верховная Рада Украины
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал золотые слитки на тысячи долларов
РИА Новости: на Украине сотрудник ТЦК задекларировал золото на $175,4 тыс
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Сотрудник Бучанского районного военкомата в Киевской области на Украине Олег Коломиец задекларировал наличие золотых слитков на сумму 7,7 миллиона гривен (175,4 тысячи долларов), 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро наличными, что существенно превышает его официальные доходы, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в декларации за 2025 год Коломиец указал, что совместно с женой владеет 35 тысячами долларов и 8,5 тысячи евро наличными, а также золотыми слитками на 175,4 тысячи долларов. При этом его зарплата за прошлый год составила 335,57 тысячи гривен (7,6 тысячи долларов).
Украинское издание "Страна.ua
" 1 января сообщало, что бывший водитель Кировоградского военкомата на Украине
Богдан Шевченко в декларации при увольнении задекларировал приобретение золотых слитков на 220 тысяч гривен (5,19 тысячи долларов).
Ранее депутат Верховной рады
Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук
заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.