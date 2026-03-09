Рейтинг@Mail.ru
22:00 09.03.2026
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал золотые слитки на тысячи долларов
Сотрудник Бучанского районного военкомата в Киевской области на Украине Олег Коломиец задекларировал наличие золотых слитков на сумму 7,7 миллиона гривен (175,4 РИА Новости, 09.03.2026
в мире, украина, артем дмитрук, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Страна.ua, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Сотрудник Бучанского районного военкомата в Киевской области на Украине Олег Коломиец задекларировал наличие золотых слитков на сумму 7,7 миллиона гривен (175,4 тысячи долларов), 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро наличными, что существенно превышает его официальные доходы, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в декларации за 2025 год Коломиец указал, что совместно с женой владеет 35 тысячами долларов и 8,5 тысячи евро наличными, а также золотыми слитками на 175,4 тысячи долларов. При этом его зарплата за прошлый год составила 335,57 тысячи гривен (7,6 тысячи долларов).
Украинское издание "Страна.ua" 1 января сообщало, что бывший водитель Кировоградского военкомата на Украине Богдан Шевченко в декларации при увольнении задекларировал приобретение золотых слитков на 220 тысяч гривен (5,19 тысячи долларов).
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки
1 января, 21:05
 
В миреУкраинаАртем ДмитрукСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
