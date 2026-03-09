На Украине сотрудник ТЦК задекларировал золотые слитки на тысячи долларов

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Сотрудник Бучанского районного военкомата в Киевской области на Украине Олег Коломиец задекларировал наличие золотых слитков на сумму 7,7 миллиона гривен (175,4 тысячи долларов), 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро наличными, что существенно превышает его официальные доходы, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, в декларации за 2025 год Коломиец указал, что совместно с женой владеет 35 тысячами долларов и 8,5 тысячи евро наличными, а также золотыми слитками на 175,4 тысячи долларов. При этом его зарплата за прошлый год составила 335,57 тысячи гривен (7,6 тысячи долларов).