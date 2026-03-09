Рейтинг@Mail.ru
09.03.2026

Украина увеличила импорт электроэнергии из-за ремонта на АЭС
20:43 09.03.2026
Украина увеличила импорт электроэнергии из-за ремонта на АЭС
Украина увеличила импорт электроэнергии из-за старта ремонтной кампании на своих атомных электростанциях, сообщила украинская консалтинговая компания ExPro. РИА Новости, 09.03.2026
2026
украина, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, ДТЭК
Украина увеличила импорт электроэнергии из-за ремонта на АЭС

Украина увеличила импорт электроэнергии из-за ремонтной кампании на АЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Украина увеличила импорт электроэнергии из-за старта ремонтной кампании на своих атомных электростанциях, сообщила украинская консалтинговая компания ExPro.
"Украина увеличила импорт электроэнергии после старта ремонтной кампании на украинских атомных электростанциях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ExPro
По информации компании, 4-6 марта Украина в среднем импортировала до 27 тысяч мегаватт в час, 7 марта объем импорта увеличился до 32,5 тысяч мегаватт, а 9 марта – до 35 тысяч.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль 3 марта сообщил, что страна потеряла более 40 гигаватт генерирующей мощности с 2014 года, из них около половины утрачено за последние 4 года.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
