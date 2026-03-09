Рейтинг@Mail.ru
20:05 09.03.2026 (обновлено: 20:14 09.03.2026)
В Венгрии рассмотрят проект о заморозке конфискованного у украинцев золота
В парламент Венгрии внесен законопроект об удержании конфискованных у украинцев наличной валюты и золота на срок до 60 дней до выяснения их происхождения,... РИА Новости, 09.03.2026
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. В парламент Венгрии внесен законопроект об удержании конфискованных у украинцев наличной валюты и золота на срок до 60 дней до выяснения их происхождения, следует из документа, опубликованного на сайте парламента.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Будапешт потребовал у Киева объяснений и в течение дня депортировал всех семерых украинских граждан.
"Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после вступления в силу настоящего закона... До этой даты имущество считается изъятым", - говорится в законопроекте.
Его рассмотрение назначено на вторник 10 марта в экстренном порядке.
Авторы законопроекта отмечают, что цель расследования - установить "происхождение, пункт назначения, цель использования и предполагаемое назначение" конфискованных средств.
Украинским инкассаторам, задержанным в Венгрии, запретили въезд в Шенген
Заголовок открываемого материала