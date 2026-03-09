Рейтинг@Mail.ru
"Полная победа". В Финляндии внезапно высказались об оружии для Зеленского - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 09.03.2026
"Полная победа". В Финляндии внезапно высказались об оружии для Зеленского
"Полная победа". В Финляндии внезапно высказались об оружии для Зеленского
"Полная победа". В Финляндии внезапно высказались об оружии для Зеленского
Сокращение поставок ракет для ПВО Украине из-за войны на Ближнем Востоке приведет к безоговорочной победе российской армии, заявил член финской партии "Альянс... РИА Новости, 09.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ближний восток
иран
владимир зеленский
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
украина
ближний восток
иран
в мире, украина, ближний восток, иран, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ближний Восток, Иран, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Полная победа". В Финляндии внезапно высказались об оружии для Зеленского

Мема назвал сокращение ракет для ПВО на Украине полной победой России

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сокращение поставок ракет для ПВО Украине из-за войны на Ближнем Востоке приведет к безоговорочной победе российской армии, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Владимир Зеленский начинает подсчет. Украина получила 600 ракет для комплексов ПВО за четыре года. За несколько дней войны с Ираном Израиль применил 800 снарядов. <…> Это поворотный момент: отсутствие зенитных ракет у Киева означает полную победу России", — написал он.
Политик отметил, что у Зеленского есть только один выход при сложившейся ситуации — визит в Москву для прямых переговоров.
На прошлой неделе Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Позже газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБлижний ВостокИранВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
