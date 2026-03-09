"Полная победа". В Финляндии внезапно высказались об оружии для Зеленского

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сокращение поставок ракет для ПВО Украине из-за войны на Ближнем Востоке приведет к безоговорочной победе российской армии, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Владимир Зеленский начинает подсчет. Украина получила 600 ракет для комплексов ПВО за четыре года. За несколько дней войны с Ираном Израиль применил 800 снарядов. <…> Это поворотный момент: отсутствие зенитных ракет у Киева означает полную победу России", — написал он.
Политик отметил, что у Зеленского есть только один выход при сложившейся ситуации — визит в Москву для прямых переговоров.
На прошлой неделе Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Позже газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.