Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации на один год для молодежи в возрасте 18-25 лет, отслужившей по контракту в ВСУ, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Согласно данным на сайте Рады, документ подписан Зеленским

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 11 февраля сообщил, что парламент принял законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации на год для мужчин от 18 до 25 лет, отслуживших год по контракту с ВСУ . Депутат парламента Марьяна Безуглая заявила, что украинскую молодежь, которая пошла по контракту в ВСУ, обманули – изначально им обещали, что через год они смогут уволиться и быть мобилизованы лишь после достижения 25 лет.

В нынешнем, подписанном Зеленским документе, контрактникам предоставляется отсрочка лишь на год. Таким образом, молодой человек, вступивший в ВСУ по контракту в 18 и отслуживший год, может быть мобилизован до достижения возраста 25 лет.

Зеленский в феврале 2025 года объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.