Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 09.03.2026
Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации
Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации на один год для молодежи в возрасте 18-25 лет, отслужившей по контракту в ВСУ
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
министерство обороны украины
Новости
Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации на один год для молодежи в возрасте 18-25 лет, отслужившей по контракту в ВСУ, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Согласно данным на сайте Рады, документ подписан Зеленским.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 11 февраля сообщил, что парламент принял законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации на год для мужчин от 18 до 25 лет, отслуживших год по контракту с ВСУ. Депутат парламента Марьяна Безуглая заявила, что украинскую молодежь, которая пошла по контракту в ВСУ, обманули – изначально им обещали, что через год они смогут уволиться и быть мобилизованы лишь после достижения 25 лет.
В нынешнем, подписанном Зеленским документе, контрактникам предоставляется отсрочка лишь на год. Таким образом, молодой человек, вступивший в ВСУ по контракту в 18 и отслуживший год, может быть мобилизован до достижения возраста 25 лет.
Зеленский в феврале 2025 года объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
По данным секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, украинские власти, несмотря на пропаганду и обещанные новобранцам в рамках "молодежного" контракта с ВСУ выплаты, смогли привлечь всего около пяти тысяч новых военнослужащих.
Владимир Зеленский
Зеленский похвастался увеличением числа молодежи для отправки на фронт
30 июля 2025, 21:58
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
