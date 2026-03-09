https://ria.ru/20260309/ukraina-2079554837.html
Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации
Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации - РИА Новости, 09.03.2026
Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации
Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации на один год для молодежи в возрасте 18-25 лет, отслужившей по контракту в ВСУ, свидетельствуют... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:30:00+03:00
2026-03-09T19:30:00+03:00
2026-03-09T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_ce3394382b84413cb885e7be3867c318.jpg
https://ria.ru/20250730/zelenskij-2032473509.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_166:0:1989:1367_1920x0_80_0_0_d0d14d7c8d5661ae7736d7180636ed8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины
Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации
Зеленский подписал спорный закон об отсрочке контрактников от мобилизации
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации на один год для молодежи в возрасте 18-25 лет, отслужившей по контракту в ВСУ, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Согласно данным на сайте Рады, документ подписан Зеленским
.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк 11 февраля сообщил, что парламент принял законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации на год для мужчин от 18 до 25 лет, отслуживших год по контракту с ВСУ
. Депутат парламента Марьяна Безуглая заявила, что украинскую молодежь, которая пошла по контракту в ВСУ, обманули – изначально им обещали, что через год они смогут уволиться и быть мобилизованы лишь после достижения 25 лет.
В нынешнем, подписанном Зеленским документе, контрактникам предоставляется отсрочка лишь на год. Таким образом, молодой человек, вступивший в ВСУ по контракту в 18 и отслуживший год, может быть мобилизован до достижения возраста 25 лет.
Зеленский в феврале 2025 года объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины
рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
По данным секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, украинские власти, несмотря на пропаганду и обещанные новобранцам в рамках "молодежного" контракта с ВСУ выплаты, смогли привлечь всего около пяти тысяч новых военнослужащих.