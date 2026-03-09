https://ria.ru/20260309/ukraina-2079547989.html
На Украине усиливается критика в адрес Зеленского
Критика в адрес Владимира Зеленского усиливается на Украине из-за обсуждений возможной отправки военнослужащих ВСУ на Ближний Восток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2026
На Украине усиливается критика в адрес Зеленского
