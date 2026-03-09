Рейтинг@Mail.ru
На Украине усиливается критика в адрес Зеленского
18:48 09.03.2026
На Украине усиливается критика в адрес Зеленского
На Украине усиливается критика в адрес Зеленского
в мире
ближний восток
украина
владимир зеленский
виталий куприй
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
украина
в мире, ближний восток, украина, владимир зеленский, виталий куприй, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Куприй, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Украине усиливается критика в адрес Зеленского

Зеленского раскритиковали за возможную отправку военных ВСУ на Ближний Восток

ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Критика в адрес Владимира Зеленского усиливается на Украине из-за обсуждений возможной отправки военнослужащих ВСУ на Ближний Восток, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет "заработать" себе на политическое убежище", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время в украинских силовых ведомствах всерьёз рассматривается вопрос о возможном участии ВСУ в потенциальной наземной операции на Ближнем Востоке.
В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке
Вчера, 02:57
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
