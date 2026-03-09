Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в марте

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Украина должна в понедельник перевести Международному валютному фонду (МВФ) первый из мартовских платежей в размере более чем 171 миллион долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 3 марта, что Киев получил в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) первый транш от МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.