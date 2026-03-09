Рейтинг@Mail.ru
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в марте - РИА Новости, 09.03.2026
16:51 09.03.2026
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в марте
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в марте - РИА Новости, 09.03.2026
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в марте
Украина должна в понедельник перевести Международному валютному фонду (МВФ) первый из мартовских платежей в размере более чем 171 миллион долларов, выяснило РИА РИА Новости, 09.03.2026
экономика, украина, киев, кристалина георгиева, мвф, мирный план сша по украине
Экономика, Украина, Киев, Кристалина Георгиева, МВФ, Мирный план США по Украине
Определена сумма, которую Киев должен заплатить МВФ в марте

РИА Новости: Киев в понедельник должен заплатить МВФ более $171 млн

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Украина должна в понедельник перевести Международному валютному фонду (МВФ) первый из мартовских платежей в размере более чем 171 миллион долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.
Согласно данным международной организации, сумма выплаты по долгу Украины в понедельник составляет 125,7 миллиона специальных прав заимствования (СДР), что при переводе в американскую валюту по внутреннему курсу МВФ соответствует 171,3 миллиона долларов.
Всего марте Киев должен перечислить МВФ два транша. Второй из их намечен на 16 марта и составит чуть более 59,6 миллиона единиц СДР. По текущему курсу МВФ это составляет почти 81,3 миллиона долларов.
Ранее руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 3 марта, что Киев получил в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) первый транш от МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
ЭкономикаУкраинаКиевКристалина ГеоргиеваМВФМирный план США по Украине
 
 
