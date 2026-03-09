Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия благодаря конфликту на Украине нарастила экспорт оружия - РИА Новости, 09.03.2026
13:22 09.03.2026
СМИ: Германия благодаря конфликту на Украине нарастила экспорт оружия
СМИ: Германия благодаря конфликту на Украине нарастила экспорт оружия - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: Германия благодаря конфликту на Украине нарастила экспорт оружия
Почти четверть немецкого экспорта вооружения приходится на поддержку Киева, Германия воспользовалась конфликтом на Украине, чтобы нарастить поставки оружия на... РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: Германия благодаря конфликту на Украине нарастила экспорт оружия

Handelsblatt: почти четверть экспорта оружия ФРГ приходится на поддержку Киева

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Почти четверть немецкого экспорта вооружения приходится на поддержку Киева, Германия воспользовалась конфликтом на Украине, чтобы нарастить поставки оружия на мировой рынок и укрепить свои позиции в рейтинге лидеров отрасли, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на отчет Стокгольмского института международных исследований (SIPRI).
В пятерку крупнейших поставщиков основных видов вооружения в 2021-2025 годах наряду с Германией и Китаем вошли, согласно отчету, также США, Россия и Франция.
"Германия стала четвертым (в мире - ред.) по величине экспортером оружия, обогнав Китай… Почти 25% немецкого экспорта оружия приходится на поддержку Украины", - говорится в материале.
Сообщается, что Германия также нарастила до 17% поставки оружия в Израиль и Египет.
В феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
