СМИ: Германия благодаря конфликту на Украине нарастила экспорт оружия

БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Почти четверть немецкого экспорта вооружения приходится на поддержку Киева, Германия воспользовалась конфликтом на Украине, чтобы нарастить поставки оружия на мировой рынок и укрепить свои позиции в рейтинге лидеров отрасли, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на отчет Стокгольмского института международных исследований (SIPRI).
СМИ рассказали, что Зеленский устроил в Донбассе
Вчера, 09:58
"Германия стала четвертым (в мире - ред.) по величине экспортером оружия, обогнав Китай… Почти 25% немецкого экспорта оружия приходится на поддержку Украины", - говорится в материале.
В феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.