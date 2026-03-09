Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК заявила будет добиваться выделения кредита Украине - РИА Новости, 09.03.2026
12:29 09.03.2026 (обновлено: 12:31 09.03.2026)
Глава ЕК заявила будет добиваться выделения кредита Украине
Глава ЕК заявила будет добиваться выделения кредита Украине - РИА Новости, 09.03.2026
Глава ЕК заявила будет добиваться выделения кредита Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена добиваться выделения Украине кредита в 90 миллиардов евро, признав разногласия в ЕС. РИА Новости, 09.03.2026
2026
Глава ЕК заявила будет добиваться выделения кредита Украине

Глава ЕК заявила будет добиваться выделения Украине кредита в 90 млрд евро

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена добиваться выделения Украине кредита в 90 миллиардов евро, признав разногласия в ЕС.
"Мы столкнулись в этом вопросе (выделения кредита - ред.) с большими сложностями. Но могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация - и, что более важно, наша безопасность", - сказала она на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
