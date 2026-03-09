https://ria.ru/20260309/ukraina-2079501198.html
Глава ЕК заявила будет добиваться выделения кредита Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена добиваться выделения Украине кредита в 90 миллиардов евро, признав разногласия в ЕС. РИА Новости, 09.03.2026
украина
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
