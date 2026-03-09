Рейтинг@Mail.ru
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 09.03.2026 (обновлено: 14:16 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/ukraina-2079477290.html
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе - РИА Новости, 09.03.2026
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе
Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву, заявила депутат Европарламента Анна-Майя Хенрикссон. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:25:00+03:00
2026-03-09T14:16:00+03:00
в мире
иран
украина
ближний восток
европарламент
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260309/zelenskiy-2079473487.html
иран
украина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, украина, ближний восток, европарламент, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Украина, Ближний Восток, Европарламент, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе

Депутат ЕП Хенрикссон: война в Иране уже затмевает поддержку Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву, заявила депутат Европарламента Анна-Майя Хенрикссон.
«
"Я уже на этой неделе в Европейском парламенте в Брюсселе увидела, что все внимание переключилось на Иран. Об Украине говорят уже гораздо меньше, чем раньше", — пожаловалась она в беседе с изданием Yle.
Хенрикссон напомнила, что Украине грозит серьезный дефицит средств без европейской финансовой помощи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Заявление Зеленского об Иране вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:50
 
В миреИранУкраинаБлижний ВостокЕвропарламентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала