"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе - РИА Новости, 09.03.2026
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе
Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву, заявила депутат Европарламента Анна-Майя Хенрикссон. РИА Новости, 09.03.2026
"Уже на этой неделе". Происходящее с Украиной вызвало панику на Западе
Депутат ЕП Хенрикссон: война в Иране уже затмевает поддержку Украине