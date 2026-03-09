МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал себе приговор, решив влезть в конфликт США и Ирана, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский уже фактически мертв, он политический труп, который проиграл свою войну и отчаянно лезет в чужую, пытаясь получить прибыль. Это поведение безумца, которое будет стоить Зеленскому многого", — сказал он.
По словам политика, Зеленский не учитывает, что такое поведение может серьезно осложнить взаимодействие с европейскими союзниками, которые испытывают трудности из-за ситуации с энергоносителями.
"Киевский режим действительно умирает от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС", — подчеркнул Филиппо.
Ранее Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит и куда конкретно.
Позже он начал утверждать, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА будет на месте уже на следующей неделе.