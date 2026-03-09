Рейтинг@Mail.ru
"Фактически мертв": в ЕС забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
06:51 09.03.2026 (обновлено: 14:53 09.03.2026)
"Фактически мертв": в ЕС забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Владимир Зеленский подписал себе приговор, решив влезть в конфликт США и Ирана, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего РИА Новости, 09.03.2026
"Фактически мертв": в ЕС забили тревогу из-за случившегося с Зеленским

Филиппо: Зеленский подписал себе приговор, решив влезть в конфликт в Иране

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал себе приговор, решив влезть в конфликт США и Ирана, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский уже фактически мертв, он политический труп, который проиграл свою войну и отчаянно лезет в чужую, пытаясь получить прибыль. Это поведение безумца, которое будет стоить Зеленскому многого", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке
Вчера, 02:57
По словам политика, Зеленский не учитывает, что такое поведение может серьезно осложнить взаимодействие с европейскими союзниками, которые испытывают трудности из-за ситуации с энергоносителями.
«

"Киевский режим действительно умирает от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС", — подчеркнул Филиппо.

Ранее Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит и куда конкретно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
На Западе рассказали, как Зеленский опозорился перед США
8 марта, 14:24
Позже он начал утверждать, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА будет на месте уже на следующей неделе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском
8 марта, 07:23
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
