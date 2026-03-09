По словам политика, Зеленский не учитывает, что такое поведение может серьезно осложнить взаимодействие с европейскими союзниками, которые испытывают трудности из-за ситуации с энергоносителями.

"Киевский режим действительно умирает от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС", — подчеркнул Филиппо.

Позже он начал утверждать, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА будет на месте уже на следующей неделе.