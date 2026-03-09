Рейтинг@Mail.ru
Дружественный огонь: Украина попала под удар Запада
08:00 09.03.2026
Дружественный огонь: Украина попала под удар Запада
Дружественный огонь: Украина попала под удар Запада - РИА Новости, 09.03.2026
Дружественный огонь: Украина попала под удар Запада
Странные истерики Зеленского последних дней нашли свое объяснение. Шестого и седьмого марта на территориях, оккупированных киевским режимом, постоянно гремели... РИА Новости, 09.03.2026
2026
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Дружественный огонь: Украина попала под удар Запада

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Странные истерики Зеленского последних дней нашли свое объяснение. Шестого и седьмого марта на территориях, оккупированных киевским режимом, постоянно гремели взрывы. По данным американского Института изучения войны, российские военные нарастили интенсивность ударов по инфраструктуре, предприятиям ВПК и скоплениям живой силы противника минимум в полтора раза.
И тут встал вопрос — чем вэсэушникам обороняться? "Оружиепровод", по которому текли поставки западных ракет и систем ПВО, опустел. Американцам самим нужны "Пэтриоты", а также ракеты для них, надо же как-то защищать свои базы, по которым неумолимо бьет Иран.
Только за первые три дня войны американцы выпустили на перехват около восьмисот ракет для "Пэтриотов" (общей стоимостью около четырех миллиардов долларов) — это больше, чем использовали ВСУ за последние четыре месяца.
Европейцы тоже не торопятся спасать Зеленского. Продать ему вооружений они еще могли бы, но киевским нечем платить, все пакеты помощи давно разворованы и надежно распиханы по женам, тещам и любовницам. А конкретно ракет для "Пэтриотов" Европе самой не хватает — по две штуки в одни руки, как говорится.
Сегодня киевской шайке выставлен счет на оплату, пора платить по долгам. И вот уже Вашингтон ожидает, что Украина будет поставлять перехватчики дронов, чтобы американцам было чем защищаться от иранских "Шахедов".
Зацените красоту ситуации. По вэсэушникам регулярно летят несчетные стаи наших беспилотников, а перехватчики для них они теперь вынуждены будут отдавать американцам. Тем нужнее. Сидите, молчите, бесплатно клепайте для нас оружие и не рыпайтесь — таков недвусмысленный сигнал Вашингтона.
Тут можно было бы, конечно, воззвать к западной общественности, как любят это делать Зеленский и Ко. Поныть, побить на жалость, размазать лживые слезы по немытому лицу перед телевизионными камерами: спасите, мол, люди добрые!
Однако вот незадача: все телекамеры сегодня направлены на Ближний Восток. Украина вылетела из новостей решительно и беспощадно. Ее как бы нет. Буквально вчера еще была, а сегодня нет. Западные СМИ прекрасно наловчились проделывать этот фокус, умело переключая внимание публики туда, куда надо. Так что жаловаться некому.
Мало того, Зеленский еще должен будет выплатить очередную дань гегемону пушечным мясом. Оказывается, украинских "военных специалистов" прямо заждались на Ближнем Востоке. На фоне жутчайшего дефицита живой силы ВСУ на фронте Киев должен экспортировать своих военных, чтобы те участвовали в войне против Ирана.
Скажем прямо — отправят бедолаг прямиком на убой. Называть этих несчастных военными специалистами просто натуральное издевательство. Всех своих "специалистов" американцы заботливо эвакуировали задолго до нападения на Иран. Израильских военных тоже берегут. Их удел — командовать операциями из кондиционированных пунктов управления.
Проблема для США и Израиля в том, что их блицкриг бездарно провалился. Расчет на то, что массовые убийства станут триггером мятежей в Иране, не сработал. Теперь речь идет о том, что агрессия затянется то ли на сто дней, то ли еще дольше. А это означает, что без наземной операции не обойтись.
Но кто согласится бессмысленно гибнуть за Вашингтон в горах Ирана без малейшей надежды на победу? Ведь даже несколько десятков тысяч военных, собранных с бору по сосенке, не смогут ничего сделать в огромной 93-миллионной стране. Их участь — бесславно умереть, чтобы выиграть время и обеспечить Вашингтону плавный выход из проигранной войны.
У Штатов были надежды на курдов — не раз уже этот многострадальный народ с упорством, достойным лучшего применения, погибал за американские интересы, чтобы потом столкнуться с очередным предательством. Но даже им надоело наступать на грабли. "Иракские курды сопротивляются давлению и не хотят вступать в войну в Иране", — бесстрастно сообщают нам СМИ.
Ну что ж, придется погибать в Иране украинским хлопцам. Ведь именно за это скакал Майдан, не правда ли?
Всего за неделю боевых действий на Ближнем Востоке США лишили Киев оборонительного оружия, заставили украинский ВПК работать на себя, а также собираются окончательно обескровить ВСУ, бросив украинских военных на верную смерть в Иране. Откровенно говоря, это очень неплохие итоги для России. С нетерпением ждем развития событий.
