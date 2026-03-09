Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль
11:50 09.03.2026 (обновлено: 11:57 09.03.2026)
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль - РИА Новости, 09.03.2026
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль, утверждает 12-й... РИА Новости, 09.03.2026
израиль, сша, стив уиткофф
Израиль, США, Стив Уиткофф
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль

Уиткофф и Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль, утверждает 12-й канал израильского телевидения.
"Уиткофф и Кушнер отменили свой визит в Израиль, запланированный на завтра (10 марта - ред.)", - сообщила новостная служба телеканала.
Ранее об их запланированном визите сообщил американский портал Axios.
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
ИзраильСШАСтив Уиткофф
 
 
