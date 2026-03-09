https://ria.ru/20260309/uitkoff--2079496579.html
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль - РИА Новости, 09.03.2026
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль, утверждает 12-й... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:50:00+03:00
2026-03-09T11:50:00+03:00
2026-03-09T11:57:00+03:00
израиль
сша
стив уиткофф
израиль
сша
израиль, сша, стив уиткофф
Израиль, США, Стив Уиткофф
Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль
Уиткофф и Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль