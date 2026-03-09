https://ria.ru/20260309/ugroza-2079459003.html
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 09.03.2026
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
Режим угрозы атаки беспилотников отменен в Сочи, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T04:12:00+03:00
2026-03-09T04:12:00+03:00
2026-03-09T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918420071_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_85b32d7f2f5a0fce22f2a9934eaa0d83.jpg
https://ria.ru/20260309/ugroza-2079453701.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918420071_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b77f6d5dbb9cd75ac916fabc22543728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сочи
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сочи
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
На территории Сочи отменили угрозу атаки БПЛА