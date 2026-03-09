Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация нанесла удары по зданиям у трассы в пригороде Бейрута - РИА Новости, 09.03.2026
15:11 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/udary-2079521180.html
Израильская авиация нанесла удары по зданиям у трассы в пригороде Бейрута
Израильская авиация нанесла удары по зданиям у трассы в пригороде Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла удары по зданиям, расположенным у трассы на аэропорт в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
Израильская авиация нанесла удары по зданиям у трассы в пригороде Бейрута

РИА Новости: ВВС Израиля атаковали дома у трассы на аэропорт в пригороде Бейрута

БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по зданиям, расположенным у трассы на аэропорт в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько ракет разорвалось рядом с мемориальным комплексом, где похоронен убитый в 2024 году генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
Большие столбы дыма видны за несколько сотен метров от места удара.
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами Израиля
В миреХасан НасруллаХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаБейрут
 
 
