Израильская авиация нанесла удары по зданиям у трассы в пригороде Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла удары по зданиям, расположенным у трассы на аэропорт в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:11:00+03:00
бейрут
