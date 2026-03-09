Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk, пишут СМИ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Удар по школе для девочек в Иране мог быть нанесен американской ракетой Tomahawk, сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов, изучивших видео предполагаемого удара.
"Эксперты сообщили ABC, что на недавно появившемся видео, по всей видимости, запечатлено попадание ракеты американского производства в здание в Иране, расположенное рядом со школой для девочек, где, по данным местных властей, погибли 168 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе
8 марта, 00:22
В частности, научный сотрудник американского центра исследований нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина Сэм Лэр подтвердил, что размеры и формы ракеты, запечатленной на кадрах удара по району школы, напоминают ракеты Tomahawk, которые в данном конфликте используют лишь американские военные.
"Я считаю, что это указывает на ответственность США за удар в этом районе", - добавил эксперт.
О том, что ракета на кадрах с места событий напоминает Tomahawk, также заявили и другие собеседники телеканала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.