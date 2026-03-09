Рейтинг@Mail.ru
Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
11:36 09.03.2026
Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk, пишут СМИ
Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk, пишут СМИ
Удар по школе для девочек в Иране мог быть нанесен американской ракетой Tomahawk, сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов, изучивших видео... РИА Новости, 09.03.2026
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk, пишут СМИ

ABC: удар по школе для девочек в Иране могли нанести ракетой Tomahawk

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Удар по школе для девочек в Иране мог быть нанесен американской ракетой Tomahawk, сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов, изучивших видео предполагаемого удара.
"Эксперты сообщили ABC, что на недавно появившемся видео, по всей видимости, запечатлено попадание ракеты американского производства в здание в Иране, расположенное рядом со школой для девочек, где, по данным местных властей, погибли 168 человек", - говорится в сообщении телеканала.
В частности, научный сотрудник американского центра исследований нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина Сэм Лэр подтвердил, что размеры и формы ракеты, запечатленной на кадрах удара по району школы, напоминают ракеты Tomahawk, которые в данном конфликте используют лишь американские военные.
"Я считаю, что это указывает на ответственность США за удар в этом районе", - добавил эксперт.
О том, что ракета на кадрах с места событий напоминает Tomahawk, также заявили и другие собеседники телеканала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
