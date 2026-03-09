Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk, пишут СМИ

В частности, научный сотрудник американского центра исследований нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина Сэм Лэр подтвердил, что размеры и формы ракеты, запечатленной на кадрах удара по району школы, напоминают ракеты Tomahawk, которые в данном конфликте используют лишь американские военные.