ВС России уничтожили пусковую установку MLRS под Харьковом
ВС России уничтожили пусковую установку MLRS под Харьковом
ВС России уничтожили пусковую установку MLRS под Харьковом
Российские войска с помощью двух управляемых ракет нанесли удар по пусковой установке РСЗО MLRS у села Молодовая в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:19:00+03:00
2026-03-09T08:19:00+03:00
2026-03-09T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
харьков
харьковская область
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Уничтожение пусковой установки РСЗО "МЛРС" ВСУ в Харьковской области
Ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня ВСУ в Харьковской области. С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки реактивной системы залпового огня «МЛРС» в районе н.п. Молодовая в Харьковской области. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО «МЛРС» , обеспечивающая ее автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ.
2026-03-09T08:19
РИА Новости
РИА Новости
россия, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пусковую установку MLRS под Харьковом
ВС РФ уничтожили пусковую установку MLRS под Харьковом и до десяти военных ВСУ