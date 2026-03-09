ВС России уничтожили пусковую установку MLRS под Харьковом

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские войска с помощью двух управляемых ракет нанесли удар по пусковой установке РСЗО MLRS у села Молодовая в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

На этом направлении действуют группировки войск "Север" и "Запад". За минувшие сутки потери противника в зоне их ответственности совокупно составили до 415 боевиков, два танка, БТР, пять ББМ, 55 автомобилей, три пусковые установки РСЗО, два хранилища боеприпасов и восемь складов материальных средств.