ВС России уничтожили пусковую установку MLRS под Харьковом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 09.03.2026 (обновлено: 10:22 09.03.2026)
ВС России уничтожили пусковую установку MLRS под Харьковом
Российские войска с помощью двух управляемых ракет нанесли удар по пусковой установке РСЗО MLRS у села Молодовая в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2026
Новости
Уничтожение пусковой установки РСЗО "МЛРС" ВСУ в Харьковской области
Ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня ВСУ в Харьковской области. С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки реактивной системы залпового огня «МЛРС» в районе н.п. Молодовая в Харьковской области. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО «МЛРС» , обеспечивающая ее автомобильная техника  и до 10 военнослужащих ВСУ.
россия, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские войска с помощью двух управляемых ракет нанесли удар по пусковой установке РСЗО MLRS у села Молодовая в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Уничтожены пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая ее автомобильная техника и до десяти военнослужащих ВСУ", — заявили в ведомстве.
На этом направлении действуют группировки войск "Север" и "Запад". За минувшие сутки потери противника в зоне их ответственности совокупно составили до 415 боевиков, два танка, БТР, пять ББМ, 55 автомобилей, три пусковые установки РСЗО, два хранилища боеприпасов и восемь складов материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
