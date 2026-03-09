https://ria.ru/20260309/udar-2079462045.html
Израиль начал новую волну ударов по центральной части Ирана
Израиль начал новую волну ударов по центральной части Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Израиль начал новую волну ударов по центральной части Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по центральной части Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
Израиль начал новую волну ударов по центральной части Ирана
ЦАХАЛ заявила о начале новой волны ударов по центральной части Ирана