https://ria.ru/20260309/udar-2079461566.html
Израиль сообщил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте
Израиль сообщил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте - РИА Новости, 09.03.2026
Израиль сообщил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T05:10:00+03:00
2026-03-09T05:10:00+03:00
2026-03-09T05:10:00+03:00
в мире
израиль
бейрут
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079283062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3165b720d23df53fed8b4a5146329b6.jpg
https://ria.ru/20260309/bakhreyn-2079459974.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079283062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9087d6c6d57018a7c05ff4e08a81b77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль сообщил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте
ЦАХАЛ сообщила об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте