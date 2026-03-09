Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/udar-2079457877.html
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане - РИА Новости, 09.03.2026
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане
Южное военное командование США (SOUTHCOM) объявило об очередном ударе по лодке наркоторговцев в Тихом океане, в результате которого погибли шесть предполагаемых РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:46:00+03:00
2026-03-09T03:46:00+03:00
в мире
тихий океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998477751_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_fc85b636037f5700a0be97d9280b22d4.jpg
https://ria.ru/20260223/ssha-2076276315.html
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998477751_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a6e1a78f52f974b119ce7522f0c42a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тихий океан
В мире, Тихий океан
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане

SOUTHCOM: США ударили по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35
Американский истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Южное военное командование США (SOUTHCOM) объявило об очередном ударе по лодке наркоторговцев в Тихом океане, в результате которого погибли шесть предполагаемых наркотеррористов.
"Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по транспортировке наркотиков. В ходе данной операции были уничтожены шесть наркотеррористов мужского пола", - написало командование в соцсети X.
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Военные США заявили о новом ударе по судну с наркоторговцами
23 февраля, 22:08
 
В миреТихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала