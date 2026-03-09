https://ria.ru/20260309/udar-2079457877.html
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане
Южное военное командование США (SOUTHCOM) объявило об очередном ударе по лодке наркоторговцев в Тихом океане, в результате которого погибли шесть предполагаемых РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:46:00+03:00
2026-03-09T03:46:00+03:00
2026-03-09T03:46:00+03:00
