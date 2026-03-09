Рейтинг@Mail.ru
Совет экспертов Ирана выбрал нового лидера, несмотря на угрозы Трампа
00:51 09.03.2026 (обновлено: 01:01 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/udar-2079451640.html
Совет экспертов Ирана выбрал нового лидера, несмотря на угрозы Трампа
Совет экспертов Ирана выбрал нового лидера, несмотря на угрозы Трампа
иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша, али лариджани
Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США, Али Лариджани
Совет экспертов Ирана выбрал нового лидера, несмотря на угрозы Трампа

Совет экспертов Ирана выбрал нового лидера, несмотря на угрозы ударов от Трампа

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Совет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером страны, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию совета, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Совет экспертов провел заседание, несмотря на угрозы Трампа нанести удар по нему", - заявил Лариджани, его слова приводит иранский телеканал SNN.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана
ИранВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСШААли Лариджани
 
 
