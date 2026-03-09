Японский ученый назвал привычку за столом, которая укрепит психику детей

ТОКИО, 9 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Простая привычка начинать еду с овощей может благоприятно сказаться на психологической устойчивости детей и их самооценке, рассказал РИА Новости профессор Токийского университета наук Такэо Фудзивара.

« "Мы увидели, что простое правило — начинать еду с овощей — может укреплять психологическую устойчивость детей", — отметил эксперт.

Фудзивара и группа ученых в течение шести лет наблюдали примерно за 2600 детьми с первого по шестой класс начальной школы. Наблюдения показали, что дети, которые на протяжении этого времени начинали еду с овощей, демонстрировали более высокий уровень психологической устойчивости и самооценки по сравнению со сверстниками, не имевшими такой привычки.

"Я думаю, что детей, которые любят овощи, не так много. Однако если начинать еду с овощей, это может стать небольшой тренировкой терпения и самоконтроля", — подчеркнул профессор.

Кроме того, по словам Фудзивары, существующие исследования свидетельствуют о том, что если начинать прием пищи с овощей, дети в целом начинают употреблять их больше.

"Мы предположили, что увеличение потребления овощей и их антиоксидантное действие также могут положительно влиять на психическое состояние", — сказал ученый.

Он добавил, что еще одной разрабатываемой гипотезой является влияние порядка приема пищи на скачки уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может благоприятно сказываться на эмоциональном состоянии детей.

"Однако прямую роль этого механизма пока подтвердить нельзя", — уточнил Фудзивара.