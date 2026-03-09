https://ria.ru/20260309/tusk-2079507476.html
Туск избран председателем правящей партии Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск избран председателем польской правящей партии "Гражданская коалиция", сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
польша
дональд туск
польша
Новости
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск избран председателем польской правящей партии "Гражданская коалиция", сообщает пресс-служба партии.
Выборы руководства партии были назначены в связи с недавним объединением нескольких политических сил, входящих в "Гражданскую коалицию". До этого Туск
занимал должность председателя одной из них – "Гражданской платформы".
"Во время выборов председателя было отдано 16695 голосов. За кандидатуру Дональда Туска проголосовали 16316 человек, что составляет 97%", - говорится в сообщении.
На парламентских выборах 2023 года блок "Гражданская коалиция" занял второе место и позже сформировал правящую коалицию вместе с объединением "Третий путь" и партией "Левые".