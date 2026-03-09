Рейтинг@Mail.ru
Туск избран председателем правящей партии Польши
13:17 09.03.2026
Туск избран председателем правящей партии Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск избран председателем польской правящей партии "Гражданская коалиция"
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Туск избран председателем правящей партии Польши

Туск избран председателем польской правящей партии "Гражданская коалиция"

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск избран председателем польской правящей партии "Гражданская коалиция", сообщает пресс-служба партии.
Выборы руководства партии были назначены в связи с недавним объединением нескольких политических сил, входящих в "Гражданскую коалицию". До этого Туск занимал должность председателя одной из них – "Гражданской платформы".
"Во время выборов председателя было отдано 16695 голосов. За кандидатуру Дональда Туска проголосовали 16316 человек, что составляет 97%", - говорится в сообщении.
На парламентских выборах 2023 года блок "Гражданская коалиция" занял второе место и позже сформировал правящую коалицию вместе с объединением "Третий путь" и партией "Левые".
