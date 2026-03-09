Турция готова принять все меры против любой угрозы, заявило Минобороны

СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Турция готова принять все необходимые меры против любой угрозы стране, сообщило в понедельник министерство обороны Турции после инцидента со второй баллистической ракетой.

"Турция считает важными отношения добрососедства и региональную стабильность. Тем не менее вновь подчеркиваем, что все необходимые меры будут приняты решительно и без раздумий в отношении любой угрозы территории и воздушному пространству нашей страны. Напоминаем, что учитывать предупреждения Турции в интересах всех сторон", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.