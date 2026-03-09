Турция готова принять все меры против любой угрозы, заявило Минобороны

СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Турция готова принять все необходимые меры против любой угрозы стране, сообщило в понедельник министерство обороны Турции после инцидента со второй баллистической ракетой.
Баллистическая ракета сбита в понедельник в небе над Турцией, в результате работы ПВО никто не пострадал, сообщило ведомство. Пятого марта баллистическая ракета была перехвачена в небе над провинцией Хатай. Вооруженные силы Ирана не осуществляли атак на Кипр, Турцию и Азербайджан, заявил ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Турция считает важными отношения добрососедства и региональную стабильность. Тем не менее вновь подчеркиваем, что все необходимые меры будут приняты решительно и без раздумий в отношении любой угрозы территории и воздушному пространству нашей страны. Напоминаем, что учитывать предупреждения Турции в интересах всех сторон", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан после падения ракеты 5 марта на территории страны заявил в субботу, что Анкара предостерегает Иран от повторения таких инцидентов. По его словам, Турция "не та страна, что легко поведется на провокации". Также он отметил, что Турция выступает против любых вариантов развития событий, способных привести к гражданской войне в Иране.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.