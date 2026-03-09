https://ria.ru/20260309/turtsija-2079522593.html
Турция призвала Иран воздержаться от дальнейшей эскалации
Администрация президента Турции после уничтожения ракеты в небе страны призвала Иран воздержаться от дальнейшей эскалации напряженности в регионе. РИА Новости, 09.03.2026
Турция призвала Иран воздержаться от эскалации после перехвата ракеты
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции после уничтожения ракеты в небе страны призвала Иран воздержаться от дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
"Баллистическая ракета, запущенная из Ирана
и направленная в сторону нашей страны, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп
силами воздушной и ракетной обороны НАТО
. В результате инцидента никто не погиб и не был ранен", - сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции
Бурханеттин Дуран.
По его словам, все профильные ведомства, прежде всего министерство национальной обороны страны, действуют в полной координации. Он подчеркнул, что возможности Турции по защите своего воздушного пространства и безопасности границ находятся на самом высоком уровне.
"Крайне важно, чтобы напряженность в регионе не усиливалась и конфликты не распространялись на более обширную территорию. Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население", - добавил Дуран.