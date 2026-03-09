Турция призвала Иран воздержаться от дальнейшей эскалации

По его словам, все профильные ведомства, прежде всего министерство национальной обороны страны, действуют в полной координации. Он подчеркнул, что возможности Турции по защите своего воздушного пространства и безопасности границ находятся на самом высоком уровне.

"Крайне важно, чтобы напряженность в регионе не усиливалась и конфликты не распространялись на более обширную территорию. Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население", - добавил Дуран.