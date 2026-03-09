Атака США и Израиля на Иран подрывает мировой порядок, заявили в Турции

АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран не имеет правовых оснований и может привести к серьезным последствиям для международного порядка, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик.
«
"Это одна из самых страшных войн в известной политической истории. С точки зрения жестокости войны, того, как она началась, и последствий, которые она может вызвать. Нападение США и Израиля на Иран не имеет никакого правового основания. На Иран было совершено жестокое нападение. После этого события говорить о мировом порядке уже невозможно", — сказал Челик в интервью телеканалу NTV.
Политик отметил, что происходящее может иметь долгосрочные последствия для международной системы и глобальной безопасности. По его словам, характер конфликта и способ его начала вызывают серьезные вопросы относительно будущего существующего мирового порядка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.