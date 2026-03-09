Рейтинг@Mail.ru
Атака США и Израиля на Иран подрывает мировой порядок, заявили в Турции - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/turtsija-2079501834.html
Атака США и Израиля на Иран подрывает мировой порядок, заявили в Турции
Атака США и Израиля на Иран подрывает мировой порядок, заявили в Турции - РИА Новости, 09.03.2026
Атака США и Израиля на Иран подрывает мировой порядок, заявили в Турции
Нападение США и Израиля на Иран не имеет правовых оснований и может привести к серьезным последствиям для международного порядка, заявил представитель турецкой... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:35:00+03:00
2026-03-09T12:35:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
омер челик
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078472483_77:0:1024:533_1920x0_80_0_0_8f7675f446a62c6efb9cef9a8dd109a4.jpg
https://ria.ru/20260309/tramp-2079488154.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078472483_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_dfa93d0f174cedc8d65a95bbfd6c4663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, омер челик, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Омер Челик, Военная операция США и Израиля против Ирана
Атака США и Израиля на Иран подрывает мировой порядок, заявили в Турции

Омер Челик: нападение США и Израиля на Иран не имеет правовых оснований

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран не имеет правовых оснований и может привести к серьезным последствиям для международного порядка, заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик.
«

"Это одна из самых страшных войн в известной политической истории. С точки зрения жестокости войны, того, как она началась, и последствий, которые она может вызвать. Нападение США и Израиля на Иран не имеет никакого правового основания. На Иран было совершено жестокое нападение. После этого события говорить о мировом порядке уже невозможно", — сказал Челик в интервью телеканалу NTV.

Политик отметил, что происходящее может иметь долгосрочные последствия для международной системы и глобальной безопасности. По его словам, характер конфликта и способ его начала вызывают серьезные вопросы относительно будущего существующего мирового порядка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
Вчера, 10:52
 
В миреИранСШАИзраильОмер ЧеликВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала