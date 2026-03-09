Сверхвысокие цены на нефть вряд ли продержатся долго, считает эксперт

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сверхвысокие цены на нефть, выросшие на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков для поставок сырья, вряд ли смогут удерживаться длительное время, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, на рынок нефти влияют сразу несколько факторов, в том числе сообщения об ударах по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока и ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок сырья.
Эксперт отметил, что переход от ударов по военно-политическим объектам к атакам на энергетическую инфраструктуру усиливает неопределенность на рынке и поддерживает рост цен.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи.