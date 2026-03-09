Сверхвысокие цены на нефть вряд ли продержатся долго, считает эксперт

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сверхвысокие цены на нефть, выросшие на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков для поставок сырья, вряд ли смогут удерживаться длительное время, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.