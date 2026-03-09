Рейтинг@Mail.ru
Сверхвысокие цены на нефть вряд ли продержатся долго, считает эксперт
20:26 09.03.2026
Сверхвысокие цены на нефть вряд ли продержатся долго, считает эксперт
Сверхвысокие цены на нефть вряд ли продержатся долго, считает эксперт

Эксперт назвал рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке недолгим

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сверхвысокие цены на нефть, выросшие на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков для поставок сырья, вряд ли смогут удерживаться длительное время, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Мировые цены на нефть растут, заявил Путин
Вчера, 18:51
По его словам, на рынок нефти влияют сразу несколько факторов, в том числе сообщения об ударах по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока и ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок сырья.
Эксперт отметил, что переход от ударов по военно-политическим объектам к атакам на энергетическую инфраструктуру усиливает неопределенность на рынке и поддерживает рост цен.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Цена нефти выше ста долларов угрожает мировой экономике, заявил экономист
Вчера, 15:58
 
Заголовок открываемого материала