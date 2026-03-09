В Испании кошки стали помощниками в лечении аутизма и тревожных расстройств

МАДРИД, 9 мар - РИА Новости. Ассоциация Biak Bat в городе Альсасуа на севере Испании использует кошек в психосоциальной и образовательной терапии для людей с аутизмом, тревожными расстройствами и другими трудностями, связанными с психическим здоровьем и развитием, сообщила РИА Новости сотрудница центра Нереа.

"Кошки способствуют развитию эмоциональной регуляции, повышению самооценки, управлению гневом, развитию социальных навыков и формированию безопасных привязанностей. Мы работает с разными кошками, которые сильно отличаются по своим навыкам и характеру", - сказала терапевт.

По ее словам, кошки могут быть особенно полезны в терапии благодаря спокойному и ненавязчивому поведению. В центре проводят различные виды занятий: пациенты ухаживают за животными, играют с ними и выполняют упражнения, направленные на развитие концентрации, самоконтроля и уверенности в себе.

Терапевт утверждает, что такие занятия помогают людям лучше справляться со стрессом, контролировать импульсы и формировать устойчивые эмоциональные связи.

Терапия с животными традиционно чаще проводится с участием собак, однако в Biak Bat считают, что кошки могут быть полезны для других категорий пациентов. Их более независимое и предсказуемое поведение помогает создавать спокойную атмосферу во время занятий.

Программы центра рассчитаны на разные группы - от детей с аутизмом и гиперактивностью до взрослых, испытывающих тревожность, стресс или переживающих сложные жизненные ситуации. Специалисты центра также проводят выездные занятия в домах престарелых.