В Испании кошки стали помощниками в лечении аутизма и тревожных расстройств
11:11 09.03.2026
В Испании кошки стали помощниками в лечении аутизма и тревожных расстройств
В Испании кошки стали помощниками в лечении аутизма и тревожных расстройств - РИА Новости, 09.03.2026
В Испании кошки стали помощниками в лечении аутизма и тревожных расстройств
в мире, испания
В мире, Испания
В Испании кошки стали помощниками в лечении аутизма и тревожных расстройств

Biak Bat в Испании использует кошек в лечении аутизма и тревожных расстройств

© РИА Новости / Владимир РогалевичДевушка с кошкой британской породы
Девушка с кошкой британской породы - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Владимир Рогалевич
Девушка с кошкой британской породы. Архивное фото
МАДРИД, 9 мар - РИА Новости. Ассоциация Biak Bat в городе Альсасуа на севере Испании использует кошек в психосоциальной и образовательной терапии для людей с аутизмом, тревожными расстройствами и другими трудностями, связанными с психическим здоровьем и развитием, сообщила РИА Новости сотрудница центра Нереа.
"Кошки способствуют развитию эмоциональной регуляции, повышению самооценки, управлению гневом, развитию социальных навыков и формированию безопасных привязанностей. Мы работает с разными кошками, которые сильно отличаются по своим навыкам и характеру", - сказала терапевт.
По ее словам, кошки могут быть особенно полезны в терапии благодаря спокойному и ненавязчивому поведению. В центре проводят различные виды занятий: пациенты ухаживают за животными, играют с ними и выполняют упражнения, направленные на развитие концентрации, самоконтроля и уверенности в себе.
Терапевт утверждает, что такие занятия помогают людям лучше справляться со стрессом, контролировать импульсы и формировать устойчивые эмоциональные связи.
Терапия с животными традиционно чаще проводится с участием собак, однако в Biak Bat считают, что кошки могут быть полезны для других категорий пациентов. Их более независимое и предсказуемое поведение помогает создавать спокойную атмосферу во время занятий.
Программы центра рассчитаны на разные группы - от детей с аутизмом и гиперактивностью до взрослых, испытывающих тревожность, стресс или переживающих сложные жизненные ситуации. Специалисты центра также проводят выездные занятия в домах престарелых.
Ассоциация Biak Bat была основана в 2011 году в Альсасуа педагогами Иосу Мендесом и Хосуне Аспирос и занимается терапией с участием животных. Центр впоследствии открыл новое пространство для проведения терапевтических программ. В центре отмечают, что подобные практики пока остаются редкими в Испании и требуют дальнейших исследований.
