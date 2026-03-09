Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии цены на бензин превысили пять долларов за галлон
21:48 09.03.2026
В Калифорнии цены на бензин превысили пять долларов за галлон
В Калифорнии цены на бензин превысили пять долларов за галлон - РИА Новости, 09.03.2026
В Калифорнии цены на бензин превысили пять долларов за галлон
Средняя цена на бензин в США приблизилась к 3,5 доллара за галлон (3,785 литра), а в штате Калифорния выросла до 5,2 доллара, свидетельствую данные Американской
2026-03-09T21:48:00+03:00
2026-03-09T21:48:00+03:00
в мире
сша
калифорния
иран
дональд трамп
джо байден
военная операция сша и израиля против ирана
сша
калифорния
иран
в мире, сша, калифорния, иран, дональд трамп, джо байден, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Калифорния, Иран, Дональд Трамп, Джо Байден, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Калифорнии цены на бензин превысили пять долларов за галлон

В Калифорнии цена на бензин выросла до $5,2 за галлон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США приблизилась к 3,5 доллара за галлон (3,785 литра), а в штате Калифорния выросла до 5,2 доллара, свидетельствую данные Американской автомобильной ассоциации.
За последние сутки средняя цена на бензин выросла почти на 5 центов и достигла 3,48 долларов. Стоимость топлива отличается в штатах. В Калифорнии самый дорогой в США бензин. В выходные его средняя цена перевалила за 5 долларов и теперь составляет около 5,2 долларов.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Сверхвысокие цены на нефть вряд ли продержатся долго, считает эксперт
Вчера, 20:26
Нынешняя цена на бензин является антирекордом для второго срока президента США Дональда Трампа, в апреле прошлого года из-за новых пошлин на импортные товары стоимость топлива достигла пика в 3,24 доллара.
Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена, в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Аналитик предрек скачок инфляции в странах, полагающихся на импорт нефти
Вчера, 11:18
 
