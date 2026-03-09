Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что у него есть человек на примете, кто бы мог заменить нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.
«
"На вопрос о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, которого Трамп ранее открыто критиковал, он ответил: "У меня нет для него никакого послания. Никакого вообще". Трамп также заявил, что у него есть кто-то на примете, который мог бы заменить Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности", – написала в Х журналистка CBS Вэйцзя Цзян.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Иран чуть более недели находился под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член совета стражей конституции Алиреза Арафи. Как отметил секретарь высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.