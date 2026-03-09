Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи - РИА Новости, 09.03.2026
22:57 09.03.2026
Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи
Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи
Президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что у него есть человек на примете, кто бы мог заменить нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, но... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260309/tramp-2079569206.html
https://ria.ru/20260309/khamenei-2079474249.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи

CBS: Трамп заявил, что у него есть кто-то на примете на замену Моджтабы Хаменеи

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что у него есть человек на примете, кто бы мог заменить нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ранее сообщала, что Трамп сказал своим советникам, что готов пойти на убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ
Вчера, 22:14
«
"На вопрос о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, которого Трамп ранее открыто критиковал, он ответил: "У меня нет для него никакого послания. Никакого вообще". Трамп также заявил, что у него есть кто-то на примете, который мог бы заменить Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности", – написала в Х журналистка CBS Вэйцзя Цзян.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Иран чуть более недели находился под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член совета стражей конституции Алиреза Арафи. Как отметил секретарь высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Моджтаба Хаменеи: биография нового верховного лидера Ирана
Вчера, 09:06
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
