Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив при этом, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.
«
"Я думаю, что война (с Ираном – ред.) практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил", - цитирует журналистка телеканала Вэйцзя Цзян слова Трампа, который также отметил, что США "намного" опережают его первоначальный график в 4–5 недель.
Заявления Трампа прозвучали на фоне резкого скачка нефтяных котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 29–31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, однако котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в полтора раза превышает уровни конца февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.