Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп - РИА Новости, 09.03.2026
22:46 09.03.2026
Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп
Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп - РИА Новости, 09.03.2026
Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив при этом, что США якобы на несколько недель опережают... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:46:00+03:00
2026-03-09T22:46:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
brent
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, brent, wti (нефть), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Brent, WTI (нефть), Военная операция США и Израиля против Ирана
Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп

Трамп: война против Ирана почти завершена

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив при этом, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.
«
"Я думаю, что война (с Ираном – ред.) практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил", - цитирует журналистка телеканала Вэйцзя Цзян слова Трампа, который также отметил, что США "намного" опережают его первоначальный график в 4–5 недель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ
Вчера, 22:14
Заявления Трампа прозвучали на фоне резкого скачка нефтяных котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 29–31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, однако котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в полтора раза превышает уровни конца февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Вчера, 10:23
 
