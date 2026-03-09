Конфликт с Ираном почти завершен, утверждает Трамп

«

"Я думаю, что война (с Ираном – ред.) практически завершена, в значительной степени. У них нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил", - цитирует журналистка телеканала Вэйцзя Цзян слова Трампа, который также отметил, что США "намного" опережают его первоначальный график в 4–5 недель.