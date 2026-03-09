Рейтинг@Mail.ru
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
22:14 09.03.2026 (обновлено: 22:31 09.03.2026)
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, али лариджани, масуд пезешкиан
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Лариджани, Масуд Пезешкиан
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ

WSJ: Трамп готов убить Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям США

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если он не согласится с условиями Вашингтона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию, <...> если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок", — говорится в материале.
При этом, как отмечается, саму операцию проведет Израиль.
Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана сегодня. Его отец, который раньше занимал этот пост, был убит в первый же день военной операции Вашингтона и Тель-Авива— 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Иран чуть более недели находился под управлением Временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Как отметил секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против ИранаАли ЛариджаниМасуд Пезешкиан
 
 
