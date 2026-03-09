Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал возможность захвата иранской нефти - РИА Новости, 09.03.2026
21:51 09.03.2026
Трамп прокомментировал возможность захвата иранской нефти
Трамп прокомментировал возможность захвата иранской нефти - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп прокомментировал возможность захвата иранской нефти
- Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что пока слишком рано говорить о захвате иранской нефти, однако не уточнил при этом, о каком именно захвате... РИА Новости, 09.03.2026
Трамп прокомментировал возможность захвата иранской нефти

Трамп: пока рано говорить о захвате иранской нефти

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что пока слишком рано говорить о захвате иранской нефти, однако не уточнил при этом, о каком именно захвате идет речь.
"Люди думают об этом, но пока слишком рано говорить", - сказал Трамп в интервью телекомпании NBC News.
Американский лидер отметил, что не хотел бы сейчас обсуждать данную тему. Как указывается в материале, он также напомнил о Венесуэле, где после захвата президента Николаса Мадуро США предприняли шаги по получению контроля над энергоресурсами.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на два осведомленных источника, что Трамп планирует проанализировать не позднее понедельника варианты для понижения цен на нефть, выросших на фоне ситуации вокруг Ирана.
Наряду с этим, Трамп выразил разочарование решением Ирана избрать новым верховным лидером Моджтабу Хаменеи, сына погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
"Я думаю, они сделали большую ошибку", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Израиле опасаются, что Трамп прекратит удары по Ирану, пишут СМИ
3 марта, 11:59
 
