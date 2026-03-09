Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о предстоящей пресс-конференции на фоне операции против Ирана
20:35 09.03.2026
Трамп объявил о предстоящей пресс-конференции на фоне операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет в понедельник вечером пресс-конференцию на фоне операции против Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет в понедельник вечером пресс-конференцию на фоне операции против Ирана.
«
"Я проведу пресс-конференцию в 17.30 (по времени Восточного побережья США, 01.30 вторника мск – ред.)", - написал Трамп в Truth Social.
Он сообщил, что находится сейчас в Майами и пообщается с прессой перед возвращением в Вашингтон.
По словам американского лидера, у него в понедельник много важных встреч и звонков. Кроме того, он пообещал поучаствовать в мероприятии в поддержку спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона.
Пресс-конференция пройдет на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана и неопределенности с отправкой военных в эту страну, а также в условиях роста цен на топливо в США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
