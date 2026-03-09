https://ria.ru/20260309/tramp-2079561787.html
Трамп объявил о предстоящей пресс-конференции на фоне операции против Ирана
Трамп объявил о предстоящей пресс-конференции на фоне операции против Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп объявил о предстоящей пресс-конференции на фоне операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет в понедельник вечером пресс-конференцию на фоне операции против Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
майк джонсон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
вашингтон (штат)
Трамп объявил о предстоящей пресс-конференции на фоне операции против Ирана
