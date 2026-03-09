Рейтинг@Mail.ru
Трамп осудил решение Австралии вернуть на родину иранских футболисток
19:04 09.03.2026
Трамп осудил решение Австралии вернуть на родину иранских футболисток
Трамп осудил решение Австралии вернуть на родину иранских футболисток

Трамп призвал Австралию дать убежище иранским футболисткам

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
https://www.news.com.au/ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник ужасной ошибкой решение властей Австралии вернуть на родину футболисток сборной Ирана, попросивших убежища.
Австралийский портал News.com.au сообщил ранее в понедельник, что несколько игроков женской сборной Ирана по футболу запросили убежище после вылета из Кубка Азии, который проходит в Австралии.
"Австралия делает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильственно вернуть женскую сборную в Иран, где игроки вероятнее всего будут убиты", - написал Трамп в Truth Social.
Он призвал австралийские власти не делать этого и предоставить игрокам убежище.
"США примут их, если вы этого не сделаете", - добавил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
3 марта, 23:03
 
В миреИранАвстралияДональд Трамп
 
 
