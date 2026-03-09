https://ria.ru/20260309/tramp-2079544050.html
Трамп утверждает, что еще не принял решение об отправке военных США в Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не приблизился к решению об отправке американских военных в Иран якобы для охраны ядерных объектов в стране. РИА Новости, 09.03.2026
Трамп утверждает, что еще не принял решение об отправке военных США в Иран
Трамп утверждает, что пока не принял решение об отправке военных США в Иран