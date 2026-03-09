Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что еще не принял решение об отправке военных США в Иран - РИА Новости, 09.03.2026
18:12 09.03.2026 (обновлено: 18:19 09.03.2026)
Трамп утверждает, что еще не принял решение об отправке военных США в Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не приблизился к решению об отправке американских военных в Иран якобы для охраны ядерных объектов в стране. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша, исфахан
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США, Исфахан
© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не приблизился к решению об отправке американских военных в Иран якобы для охраны ядерных объектов в стране.
"Мы пока не приняли никакого решения по этому вопросу. Мы даже близко к этому не подошли", - цитирует газета New York Post слова Трампа в ответ на вопрос о возможной отправке американских войск в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане.
Издание Semafor сообщило 8 марта, что США рассматривают различные варианты действий против ядерной программы Ирана, включая возможность установления временного контроля над отдельными объектами.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСШАИсфахан
 
 
