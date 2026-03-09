Рейтинг@Mail.ru
Сыновья Трампа инвестируют в нового производителя дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
14:12 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/tramp-2079514469.html
Сыновья Трампа инвестируют в нового производителя дронов, пишут СМИ
Сыновья Трампа инвестируют в нового производителя дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Сыновья Трампа инвестируют в нового производителя дронов, пишут СМИ
Сыновья президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп - инвестируют в недавно созданную компанию по производству беспилотников Powerus,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:12:00+03:00
2026-03-09T14:12:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
эрик трамп
министерство обороны сша
nasdaq
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070644655_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bcc818c57e5624569e3a18ac68162083.jpg
https://ria.ru/20260306/rossiya-2078917289.html
https://ria.ru/20260305/ssha-2078849162.html
сша
флорида
в мире, сша, флорида, дональд трамп, эрик трамп, министерство обороны сша, nasdaq
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Эрик Трамп, Министерство обороны США, Nasdaq
Сыновья Трампа инвестируют в нового производителя дронов, пишут СМИ

WSJ: сыновья Трампа инвестируют в нового производителя дронов для Пентагона

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Сыновья президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп - инвестируют в недавно созданную компанию по производству беспилотников Powerus, которая планирует поставлять дроны для Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным издания, зарегистрированная во Флориде компания намерена выйти на биржу Nasdaq в ближайшие месяцы посредством обратного слияния с холдингом Aureus Greenway Holdings, среди акционеров которого есть инвестиционная структура семьи президента США American Ventures.
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Пентагон признал преимущество России в применении БПЛА
6 марта, 08:38
Также в сделке участвует производитель компонентов для дронов Unusual Machines, где Дональд Трамп-младший является акционером и членом консультативного совета. Кроме того, участие в проекте принимает инвестиционный банк Dominari Securities, связанный с семьей Трампа.
Как отмечает WSJ, интерес к отрасли связан с ростом спроса на беспилотники со стороны Пентагона и запретом на поставки новых моделей китайских дронов в США. Издание напоминает, что американские власти планируют направить около 1,1 миллиарда долларов на закупку сотен тысяч беспилотных систем к 2027 году.
Газета уточняет, что Powerus также рассматривает возможность покупки украинских производителей дронов или лицензирования их технологий для производства на территории США.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Пентагон хочет убедить украинских производителей БПЛА переместиться в США
5 марта, 19:43
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампЭрик ТрампМинистерство обороны СШАNasdaq
 
 
