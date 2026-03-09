Сыновья Трампа инвестируют в нового производителя дронов, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Сыновья президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп - инвестируют в недавно созданную компанию по производству беспилотников Powerus, которая планирует поставлять дроны для Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal.
6 марта, 08:38
Также в сделке участвует производитель компонентов для дронов Unusual Machines, где Дональд Трамп-младший является акционером и членом консультативного совета. Кроме того, участие в проекте принимает инвестиционный банк Dominari Securities, связанный с семьей Трампа.
Как отмечает WSJ, интерес к отрасли связан с ростом спроса на беспилотники со стороны Пентагона и запретом на поставки новых моделей китайских дронов в США. Издание напоминает, что американские власти планируют направить около 1,1 миллиарда долларов на закупку сотен тысяч беспилотных систем к 2027 году.
Газета уточняет, что Powerus также рассматривает возможность покупки украинских производителей дронов или лицензирования их технологий для производства на территории США.