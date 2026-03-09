Рейтинг@Mail.ru
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
10:23 09.03.2026 (обновлено: 11:36 09.03.2026)
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Тегеран подготовился к боевым действиям лучше, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на американских... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
тегеран (город)
сша
иран
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
тегеран (город)
сша
иран
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа

NYT: Иран подготовился к войне лучше, чем ожидал Трамп

Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Тегеран подготовился к боевым действиям лучше, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"Ужасающие потери в первую неделю войны свидетельствовали о том, что Иран был лучше подготовлен к войне, чем предполагала администрация Трампа", — сообщается в материале.
Издание отмечает, что Тегеран продолжил сражаться даже после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных лиц.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
