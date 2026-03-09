https://ria.ru/20260309/tramp-2079485175.html
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Тегеран подготовился к боевым действиям лучше, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на американских... РИА Новости, 09.03.2026
NYT: Иран подготовился к войне лучше, чем ожидал Трамп