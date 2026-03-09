Рейтинг@Mail.ru
На Западе испугались изменения целей Трампа в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
07:08 09.03.2026
На Западе испугались изменения целей Трампа в Иране
На Западе испугались изменения целей Трампа в Иране
У президента США Дональда Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране, заявил в эфире телеканала ntv Nachrichten профессор Кельнского университета... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T07:08:00+03:00
2026-03-09T07:08:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
На Западе испугались изменения целей Трампа в Иране

Профессор Йегер: у Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране, заявил в эфире телеканала ntv Nachrichten профессор Кельнского университета Томас Йегер.
"В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей", — сказал он.
На Западе отвели Трампу считаные месяцы
Вчера, 05:50
По словам эксперта, это ставит в сложное положение не только американские вооруженные силы, но и тех, кто либо косвенно связаны с войной по экономическим причинам, либо не участвуют в ней вовсе.
"Цели меняются местами и абсолютно непонятно, что должно быть достигнуто в конце", — резюмировал Йегер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке
Вчера, 02:57
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
