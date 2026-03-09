https://ria.ru/20260309/tramp-2079465862.html
На Западе испугались изменения целей Трампа в Иране
На Западе испугались изменения целей Трампа в Иране
У президента США Дональда Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране, заявил в эфире телеканала ntv Nachrichten профессор Кельнского университета... РИА Новости, 09.03.2026
На Западе испугались изменения целей Трампа в Иране
Профессор Йегер: у Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране