На Западе отвели Трампу считаные месяцы - РИА Новости, 09.03.2026
05:50 09.03.2026 (обновлено: 17:23 09.03.2026)
На Западе отвели Трампу считаные месяцы
У президента США Дональда Трампа остается все меньше времени, чтобы добиться результатов в войне против Ирана перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре... РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе отвели Трампу считаные месяцы

Focus: операция в Иране может обернуться для Трампа политической катастрофой

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа остается все меньше времени, чтобы добиться результатов в войне против Ирана перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре этого года, пишет Focus.
"Нападение на Иран — это самая опасная игра за все время президентства Дональда Трампа. В стране растет скептицизм. И промежуточные выборы нависают сильнее всего", — говорится в материале.
"Они везде": ответный удар Ирана вызвал изумление в США
Вчера, 04:31
Как пишет издание, самым опасным для политической позиции американского лидера является тот факт, что большинство не верит в наличие у него четкой долгосрочной стратегии в отношении Ирана.
"Трамп не может себе этого позволить. Его рейтинг одобрения сейчас колеблется около 40 процентов. Для президента, которому предстоят промежуточные выборы в ноябре, это совсем не комфортная цифра. <…> Таким образом, решающим фактором является время. Если конфликт ограничится отдельными ударами, Трамп сможет убедить своих сторонников в том, что он продемонстрировал силу, не втягивая США в затяжную войну. Однако, если конфликт обострится, общественное мнение может быстро ужесточиться. И то, что начиналось как внешнеполитический маневр, может превратиться во внутриполитический поворотный момент", — пояснил автор.
В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке
Вчера, 02:57
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей. Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что с нынешними рейтингами республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса.
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран
Вчера, 03:05
 
