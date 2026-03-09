На Западе отвели Трампу считаные месяцы

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа остается все меньше времени, чтобы добиться результатов в войне против Ирана перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре этого года, пишет Focus.
«
"Нападение на Иран — это самая опасная игра за все время президентства Дональда Трампа. В стране растет скептицизм. И промежуточные выборы нависают сильнее всего", — говорится в материале.
Как пишет издание, самым опасным для политической позиции американского лидера является тот факт, что большинство не верит в наличие у него четкой долгосрочной стратегии в отношении Ирана.
"Трамп не может себе этого позволить. Его рейтинг одобрения сейчас колеблется около 40 процентов. Для президента, которому предстоят промежуточные выборы в ноябре, это совсем не комфортная цифра. <…> Таким образом, решающим фактором является время. Если конфликт ограничится отдельными ударами, Трамп сможет убедить своих сторонников в том, что он продемонстрировал силу, не втягивая США в затяжную войну. Однако, если конфликт обострится, общественное мнение может быстро ужесточиться. И то, что начиналось как внешнеполитический маневр, может превратиться во внутриполитический поворотный момент", — пояснил автор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей. Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что с нынешними рейтингами республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса.