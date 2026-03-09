На Западе отвели Трампу считаные месяцы

"Нападение на Иран — это самая опасная игра за все время президентства Дональда Трампа. В стране растет скептицизм. И промежуточные выборы нависают сильнее всего", — говорится в материале.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей. Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что с нынешними рейтингами республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса.