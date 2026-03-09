Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 09.03.2026 (обновлено: 04:00 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/tramp-2079458157.html
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:55:00+03:00
2026-03-09T04:00:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264810_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_6c0001105ff3fdf0fcd2a89704f8f31e.jpg
https://ria.ru/20260309/volna-2079457573.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264810_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_359946dcb777ff1f75f4b58c2fb7f546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана

Трамп: решение о конце операции против Ирана будет принято вместе с Нетаньяху

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я думаю, это обоюдное решение … в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент, но всё будет принято во внимание", - сказал Трамп газете Times of Israel, отвечая на вопрос о том, будет ли он один принимать решение о завершении операции против Ирана или же Нетаньяху тоже будет иметь право голоса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Доха - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Взрывная волна от серии ударов прошла по домам на юге Дохи
Вчера, 03:37
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала