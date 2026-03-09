https://ria.ru/20260309/tramp-2079458157.html
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:55:00+03:00
2026-03-09T03:55:00+03:00
2026-03-09T04:00:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264810_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_6c0001105ff3fdf0fcd2a89704f8f31e.jpg
https://ria.ru/20260309/volna-2079457573.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264810_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_359946dcb777ff1f75f4b58c2fb7f546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп рассказал, кто примет решение о завершении операции против Ирана
Трамп: решение о конце операции против Ирана будет принято вместе с Нетаньяху