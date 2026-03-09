https://ria.ru/20260309/tramp-2079454954.html
Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном
Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном
Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снизятся после якобы нейтрализации "ядерной угрозы" со стороны Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном
