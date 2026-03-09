Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/tramp-2079454954.html
Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном
Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном
Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снизятся после якобы нейтрализации "ядерной угрозы" со стороны Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T02:30:00+03:00
2026-03-09T02:30:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
дональд трамп
али хаменеи
амир саид иравани
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079260788_0:462:2819:2048_1920x0_80_0_0_37f1665327fa3b657086f400e985d01e.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079452663.html
https://ria.ru/20260308/tramp-2079425863.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079260788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93a194a0869bc04e138ed29e23125884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, сша, дональд трамп, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном

Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут с уничтожением иранской угрозы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снизятся после якобы нейтрализации "ядерной угрозы" со стороны Ирана.
Ранее Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Бэррон Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран
Вчера, 01:36
"Краткосрочный рост цен на нефть, которые стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы, это очень малая цена за безопасность и мир в США и во всем мире", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Следующий лидер Ирана долго не продержится без одобрения США, заявил Трамп
8 марта, 19:31
 
В миреИранБлижний ВостокСШАДональд ТрампАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала