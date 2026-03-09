Британия не будет перебрасывать авианосец на Ближний Восток, пишут СМИ

ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Британский авианосец Prince of Wales не будет переброшен на Ближний Восток несмотря на эскалацию вокруг Ирана, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.
Ранее британские СМИ сообщили, что HMS Prince of Wales был приведен в состояние повышенной боевой готовности, а от членов экипажа потребовали быть готовыми к выходу в море в течение пяти дней. Телеканал Sky News сообщал в субботу, что Великобритания готовит авианосец к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.
"HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе", - написал журналист в соцсети X.
По информации источников, вместо этого авианосец будет направлен на исполнение задач НАТО, в том числе на Крайнем Севере.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в том, чтобы их "некогда великий союзник" Великобритания отправляла авианосцы на Ближний Восток. Президент США заявил, что "будет помнить" об отсутствии британской поддержки в конфликте с Ираном.