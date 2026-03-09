Рейтинг@Mail.ru
Британия не будет перебрасывать авианосец на Ближний Восток, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
17:35 09.03.2026
Британия не будет перебрасывать авианосец на Ближний Восток, пишут СМИ
Британия не будет перебрасывать авианосец на Ближний Восток, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Британия не будет перебрасывать авианосец на Ближний Восток, пишут СМИ
Британский авианосец Prince of Wales не будет переброшен на Ближний Восток несмотря на эскалацию вокруг Ирана, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со РИА Новости, 09.03.2026
ближний восток, дональд трамп, нато, военная операция сша и израиля против ирана, великобритания, сша, в мире
Ближний Восток, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана, Великобритания, США, В мире
Британия не будет перебрасывать авианосец на Ближний Восток, пишут СМИ

Times: британский авианосец Prince of Wales не перебросят на Ближний Восток

© Фото : LPHOT BEN CORBETT / Crown copyright 2022Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : LPHOT BEN CORBETT / Crown copyright 2022
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Британский авианосец Prince of Wales не будет переброшен на Ближний Восток несмотря на эскалацию вокруг Ирана, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.
Ранее британские СМИ сообщили, что HMS Prince of Wales был приведен в состояние повышенной боевой готовности, а от членов экипажа потребовали быть готовыми к выходу в море в течение пяти дней. Телеканал Sky News сообщал в субботу, что Великобритания готовит авианосец к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.
"HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе", - написал журналист в соцсети X.
По информации источников, вместо этого авианосец будет направлен на исполнение задач НАТО, в том числе на Крайнем Севере.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в том, чтобы их "некогда великий союзник" Великобритания отправляла авианосцы на Ближний Восток. Президент США заявил, что "будет помнить" об отсутствии британской поддержки в конфликте с Ираном.
